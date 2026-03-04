Lobotka out, ma gli altri centrocampisti? Le ultime su Anguissa, De Bruyne e McTominay
Non si ferma l’emergenza fisica in casa Napoli. L’ultimo stop riguarda Stanislav Lobotka, costretto a fermarsi per un problema muscolare che si inserisce in una stagione particolarmente complicata sul fronte degli infortuni. Al suo posto potrebbe trovare spazio Billy Gilmour, rientrato contro la Roma dopo un lungo periodo ai box. Antonio Conte spera anche di recuperare almeno per la panchina Frank Anguissa, fermo da 114 giorni dopo l’infortunio rimediato con la nazionale.
McTominay ci prova per il Torino, De Bruyne punta il Lecce
Da valutare pure la situazione di Kevin De Bruyne, che potrebbe tornare tra i convocati contro il Lecce dopo 158 giorni di assenza e 31 partite saltate. Restano ancora indisponibili Giovanni Di Lorenzo, David Neres e Amir Rrahmani, mentre Scott McTominay prova a recuperare dopo aver saltato le ultime quattro gare. La sua condizione verrà valutata giorno dopo giorno. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
