Gazzetta: "C'è un dato che non piace a Conte. Urge cambio di rotta"

19 gol fatti in 12 partite: questo il dato offensivo del Napoli di Conte capolista. Se la difesa è un vanto, oltre la metà campo si puà fare di più. Lo stesso tecnico ne è convinto e studia soluzioni alternative come rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "La pausa servirà a Conte a trovare nuove soluzioni offensive: quel settimo posto alla voce "gol fatti" non piace nemmeno al tecnico. Urge un cambio di rotta, un ritorno al recente passato spettacolare".