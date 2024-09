Gazzetta: "Come fanno a entrare allo stadio tutti quei petardi?"

Come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, all’intervallo della gara vinta dal Napoli contro il Palermo in Coppa Italia, lo zoccolo duro degli ultrà rosanero ha preso possesso del settore ospiti e ha cominciato a lanciare petardi in campo e nella vicina Curva A, costringendo la partita a riprendere con 9’ di ritardo. Gli avvisi dello speaker non hanno placato la situazione e il lancio di materiali esplosivi è durato per tutta la ripresa.

Uno spettacolo da condannare e una domanda: come fanno a entrare tutti quei petardi?