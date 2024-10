Gazzetta - Conte ha fatto diversi esperimenti contro la Juve Stabia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'allenamento congiunto del Napoli di ieri a Castel Volturno contro la Juve Stabia: “Conte ha fatto un po’ di esperimenti per riuscire a schierare un undici di livello e nel finale ha schierato la formazione Primavera.

Per il Napoli sono andati a segno (con una doppietta) Lukaku, Neres e Simeone, mentre per la Juve Stabia gol di Piovanello, Piscopo, Meli e doppietta di Adorante. Il Napoli è andato sotto di due reti, poi ha dilagato e sul punteggio di 6-3 ha mandato in campo tutti i ragazzi dell’Under 19. Il test è servito comunque per tenere alto il ritmo d’intensità, utile a smaltire anche i carichi di lavoro di questi giorni per chi è rimasto a disposizione”.