Gazzetta - Conte vuole Allan all'Inter: lo considera perfetto in alternativa a Vidal

L'Inter cerca un centrocampista, l'ultimo nome è Allan del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Conte ritiene il brasiliano perfetto come alternativa a Vidal, che ormai è lontanissimo. Per caratteristiche, l'ex Udinese ricorda il cileno, ma più giovane di quattro anni. Il quotidiano spiega che col Napoli si è parlato anche di uno scambio con Vecino, in uscita dall'Inter e cercato, ma in prestito, anche dalla Lazio. Ora spunta l'ipotesi Napoli, ma la vera notizia è un'altra: l'Inter fa sul serio per Allan.