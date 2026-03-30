Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Azzurri, ora mancate solo voi”

vedi letture

Adesso tocca agli uomini di Rino Gattuso. L’obiettivo è chiaro: staccare il pass per un Mondiale che manca dal 2014 e riportare l’Italia dove merita.

“Azzurri, ora mancate solo voi”. Così apre La Gazzetta dello Sport in prima pagina, caricando l’attesa per la sfida decisiva. Domani l’Italia affronta la Bosnia-Erzegovina in una gara che vale un posto ai Mondiali, mentre tutto lo sport italiano continua a spingere la Nazionale.

Dai trionfi di Kimi Antonelli in Formula 1 allo spettacolo di Bezzecchi in MotoGP, fino al dominio di Jannik Sinner nel tennis, con il successo a Miami e il completamento del Sunshine Double. Adesso tocca agli uomini di Rino Gattuso. L’obiettivo è chiaro: staccare il pass per un Mondiale che manca dal 2014 e riportare l’Italia dove merita.