Napoli-Milan, De Bruyne dovrà rientrare dagli Usa: ecco quando sarà in città

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De Bruyne rientrerà a Castel Volturno venerdì dopo gli impegni con il Belgio negli Stati Uniti. Il fantasista azzurro è in forma e carico.

De Bruyne rientro Napoli: venerdì a Castel Volturno, poi subito al lavoro per il Milan

I tempi sono definiti. Kevin De Bruyne dovrebbe fare rientro a Castel Volturno nella giornata di venerdì, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro il Milan. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sul ritorno dell'ex Manchester City dagli Stati Uniti, dove è impegnato con la nazionale belga. Una tabella di marcia che lascia al fantasista belga il tempo necessario per prepararsi al meglio in vista di uno dei match più importanti del finale di stagione.

De Bruyne in forma: "Mi alleno da quattro settimane, sto bene e voglio incidere"

Le parole di De Bruyne spazzano via qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche. Il centrocampista belga si dice in ottima forma e soddisfatto del percorso di recupero: si allena con la squadra da quattro settimane, ha già giocato più minuti di quanto si aspettasse e sente di star ritrovando il ritmo partita. Sul proprio futuro in nazionale è altrettanto chiaro: non ha intenzione di ritirarsi dopo il Mondiale, e continuerà a rispondere alle convocazioni finché si sentirà in condizione.

De Bruyne-Milan, la rivincita al Maradona: sei mesi dopo la sostituzione polemica, è pronto a illuminare

C'è anche un conto in sospeso da regolare. All'andata contro il Milan, De Bruyne era uscito dal campo tra le polemiche. Lunedì sera, dopo oltre sei mesi, avrà l'occasione di prendersi la scena al Maradona in un big match che potrebbe valere punti pesantissimi nella corsa scudetto. La sua presenza in campo, con il ritmo e la lucidità ritrovati, rappresenta una variabile in più di assoluto valore per il Napoli di Antonio Conte.