Ultimatum a Lukaku, tornerà martedì? Big Rom ha già fatto la sua scelta

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La giornata di martedì sarà cruciale per capire l’evoluzione della vicenda, con il ritorno di Antonio Conte e la ripresa degli allenamenti.

Tiene banco in casa Napoli la situazione legata a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non si tratterebbe di un vero e proprio braccio di ferro, ma di una presa di posizione del club dopo l’assenza dell’attaccante alla doppia seduta di allenamento a Castel Volturno Training Center. Il belga, rientrato dagli impegni con la nazionale, non si è presentato agli ordini dello staff guidato dal vice allenatore Cristian Stellini, facendo scattare una multa.

Martedì giorno decisivo

La giornata di martedì sarà cruciale per capire l’evoluzione della vicenda, con il ritorno di Antonio Conte e la ripresa degli allenamenti in vista del big match contro il Milan. In caso di nuova assenza, il Napoli sarebbe pronto a prendere provvedimenti più severi, fino all’esclusione dalla rosa. Tuttavia, secondo le ultime indicazioni, tutto lascia pensare che Lukaku sarà regolarmente presente, evitando così un’escalation del caso.