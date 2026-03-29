Caso Lukaku, Repubblica: "Legge di spogliatoio uguale per tutti! Club applica metodo Osimhen"

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Tutto dipenderà dal rientro dell’attaccante a Castel Volturno, fissato per martedì in vista della sfida contro il Milan.

La linea del Napoli sulla vicenda Romelu Lukaku appare molto chiara e condivisa ai vertici del club. Secondo quanto riportato da Repubblica nella sua edizione di oggi, la posizione è stata definita da Aurelio De Laurentiis, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall’allenatore Antonio Conte. Tutto dipenderà dal rientro dell’attaccante a Castel Volturno, fissato per martedì in vista della sfida contro il Milan: un eventuale ritardo potrebbe avere conseguenze importanti.

La linea dura del club

"La legge nello spogliatoio del Napoli è uguale per tutti. Antonio Conte lo ha dimostrato fin dal suo primo giorno, quando ha dovuto gestire la situazione Victor Osimhen, trattato come gli altri nonostante fosse con un piede e mezzo già fuori dal mondo Napoli. Deroghe, dunque, non se ne fanno. Se Lukaku continuerà ad essere assente ingiustificato (motivo per il quale riceverà una multa salata), il club azzurro adotterà un provvedimento ancora più duro. Big Rom sarà messo fuori rosa a tempo indeterminato e non si allenerà con il resto del gruppo nella parte finale del campionato. La strada è tracciata e mancano ancora 48 ore per provare a ricucire la situazione. Ma il Napoli non intende fare sconti. È la linea di De Laurentiis, Conte e del direttore sportivo Manna".