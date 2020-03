Gazzetta - Di Lorenzo il vero colpo: intuizione di Giuntoli, lo ha seguito di persona

Uno degli elementi maggiormente positivi durante la stagione calcistica del Napoli è stato, indubbiamente, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli, di fatto, ha conquistato tutti in casa Napoli già durante la gestione Ancelotti, diventando punto cardine di tutta stagione azzurra. A parlare delle origini dell'arrivo di Di Lorenzo in azzurro è la Gazzetta dello Sport: "Ancora una volta l’intuito di Cristiano Giuntoli ha avuto ragione. Il nome dell’esterno empolese era sul suo taccuino già da tempo. Il ds l’ha voluto seguire, personalmente, per essere certo della bontà dell’acquisto. E quando n’è stato convinto, ha prospettato l’ipotesi a Aurelio De Laurentiis".