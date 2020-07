Gazzetta difende i calciatori: "Alle feste nessuna trasgressione, solo voglia di rilassarsi!"

Nelle ultime partite Rino Gattuso ha incassato indicazioni contrastanti in vista della sfida di Barcellona e nel post-partita, sabato sera, ha tirato le orecchie ai suoi ragazzi per un secondo tempo anonimo, sotto ritmo, da squadra spenta: "Adesso l'obiettivo è non esserlo più. Lavorare dopo una vittoria come la nostra in Coppa Italia non è facile, ci sta anche un po' di rilassamento. Vale per tutti e in tutti i posti del mondo, ma qui in modo particolare perché la città offre posti bellissimi e in casa fai fatica a starci. Qualche festa di troppo c'è stata da parte di tutti, ora dobbiamo rimettere già la testa e pedalare". Circa queste dichiarazioni, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è schierata in favore della squadra:

"Non ci sono trasgressioni, ma solo voglia di rilassarsi un po’. E così anche ieri, dopo essersi allenati in mattinata a Castel Volturno, un po’ tutti i ragazzi sono andati un po’ al mare, sfruttando le bellezze nelle isole. E proprio perché non c’è niente di trasgressivo o segreto, poi sui social vengono pubblicate le foto. [...] A volte svagarsi serve anche ad avvertire meno le fatiche. Solo che adesso è umano che un calo ci sia stato e Gattuso in qualche modo chiede ai suoi di concentrarsi".