Gazzetta - Gattuso chiede conferma dei due i portieri, ma Meret vuole continuità e apre al prestito

Nel summit di inizio settimana a Capri Rino Gattuso avrebbe ribadito ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli la sua decisione di affidare a David Ospina i gradi del titolare. Al contempo, però, non vorrebbe la cessione di Alex Meret, anzi ne avrebbe chiesto la conferma di entrambi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"L’allenatore ha ribadito i suoi concetti e i motivi che lo portano a preferire David Ospina all’ex dell’Udinese. Nessun problema personale, ovviamente, ma soltanto una valutazione tecnica come spesso ha spiegato lo stesso tecnico: il colombiano gli offre maggiori garanzie nella costruzione da dietro, perché dotato di una migliore tecnica individuale. Nell’insieme, invece, entrambi i portieri sono affidabili, tant’è che Gattuso ne ha chiesto la conferma. Una condizione, tuttavia, che potrebbe non andare bene a Meret che, a 23 anni, vorrebbe avere una maggiore continuità per crescere è migliorare".