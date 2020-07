Gazzetta - Insigne perno del progetto: spunta un patto stretto con Gattuso

Grande feeling tra Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso, rapporto molto bello, lo conferma l'abbraccio dopo il gol. C'è dell'altro. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "C’è un futuro da progettare e le prossime partite saranno determinante per definire l’organico per la prossima stagione. Il patto stretto tra Lorenzo Insigne e il tecnico varrà anche per il futuro. Il progetto girerà intorno al talento del capitano. A lui spetterà il compito più arduo: riportare il Napoli nell’Europa dei grandi".