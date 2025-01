Gazzetta: "Kvara, chi? Neres show a sinistra e copre come piace a Conte"

vedi letture

“Kvara chi? Il Napoli batte il Verona in scioltezza nella sfida che celebra l’inizio di una nuova storia a causa del probabile addio del georgiano". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia David Neres e il suo impatto dominante nel Napoli.

"Sulle zolle che furono di Kvaratskhelia, non ancora partito in direzione Parigi ma con gli scatoloni del trasloco già pronti da riempire, si scatena David Neres che alle note qualità nel dribbling e nella velocità unisce quello spirito di sacrificio in copertura che tanto piace ad Antonio Conte. Mancherà Kvara al Napoli? Forse un po’, anche se quello dei primi sei mesi italiani non si è più visto".