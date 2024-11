Gazzetta - Lukaku, aumentano difficoltà per ritrovare la miglior forma fisica

Quattro gol e quattro assist per Lukaku che però non ha ancora trovato la miglior condizione fisica. Il belga fatica a brillare e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto nella settimana che condurrà alla gara contro l'Inter.

"Romelu Lukaku può essere un problema in casa Napoli. Perché il calciatore belga che non ha svolto il lavoro in estate ora può essere un vero problema per il Napoli considerando che stanno aumentano le difficoltà sue per ritrovare la forma fisica perfetta e questo crea problemi negli ultimi 20 metri. Ma è possibile anche che la questione sia collettivo, di squadra. Di automatismi offensivi non ancora mandati a memoria".