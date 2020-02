Gazzetta - Messi malinconico e spesso nel deserto, a Napoli c'è un solo Diego

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il pareggio di ieri tra Napoli e Barcellona, soffermandosi ovviamente sulla prova di Lionel Messi, osservato speciale nel tempio di Maradona: "Se Maradona era davanti alla tv avrà gonfiato il petto d’orgoglio: c’è un solo Diego a Napoli, neanche Messi riuscirà mai a scalfire il suo mito. Non questo Messi malinconico e spesso solo nel deserto. Non questo Barcellona piccolo e un po’ confuso che cancella la maledizione delle trasferte di coppa, ma non tutte le perplessità sul suo conto".