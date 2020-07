Gazzetta - Milik la chiave per l'esterno: pedina per Bernardeschi o Under

Arek Milik chiave di volta di diversi affare in entrata per il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il bomber polacco sarà importante anche per regalare al Napoli un rinforzo in attacco, in particolare quell'esterno destro ricercato dopo il probabile addio di Callejon. Così scrive la rosea.

“Se la Juve lo vorrà davvero, il diesse chiederà in cambio l’azzurro Federico Bernardeschi (che con l’arrivo di Kulusevski vede diminuire i propri spazi in bianconero, mentre Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte). Discorso simile se il centravanti polacco potesse finire in una operazione di scambio con la Roma: in quel caso il Napoli chiederebbe il turco Cengiz Under“.