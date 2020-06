Gazzetta - Napoli 4° per numero di tifosi: le prime della classifica si sfidano nelle semifinali

Il Napoli è al quarto posto per numero di tifosi in Italia. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", al primo posto di questa classifica c'è la Juventus con 8,75 milioni di sostenitori, più del doppio dell'Inter, seconda a quota 4 milioni. Chiude il podio il Milan, fermo a quota 3,9 milioni di fans, con il Napoli, invece, quarto a 2,8 milioni di tifosi. Curioso il fatto che le prime 4 squadre per tifosi in Italia siano le semifinaliste di Coppa Italia, torneo che, di fatto, segnerà la ripartenza del calcio nel nostro Paese.