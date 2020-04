Gazzetta - Non solo Jovic: altri due nomi per l'attacco

Tanti nomi accostati al Napoli nel ruolo di centravanti in vista della prossima stagione, soprattutto nel caso in cui Arek Milik dovesse partire. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport individua tre profili come possibili innesti per la rosa di Rino Gattuso per la prossima stagione. Il sogno è Jovic, emarginato al Real Madrid, ma restano aperte le piste Mateta e Pinamonti.