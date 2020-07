Gazzetta - Osimhen perfetto per Napoli, due i paragoni pesanti sul nigeriano

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport tiene l'occhio su Victor Osimhen, soffermandosi proprio sulla trattativa per portare il nigeriano in azzurro, e le qualità di questo che saranno messe a disposizione di Gattuso e di tutta la tifoseria partenopea: "Infine, ci sono i dati oggettivi. Osimhen è un formidabile talento. Qualcuno lo paragona a Cavani, altri a Drogba. Lui forse ha meno potenza di questi due grandi bomber. Ma quando accelera fa paura e vede la porta come pochi. Lo ha dimostrato anche nelle sue prime apparizioni in Champions dove ha realizzato gol pesanti contro il Chelsea e il Valencia, non contro due avversarie qualsiasi. E se andiamo indietro nel tempo, al Mondiale Under 17, con la nazionale nigeriana ha vinto il titolo realizzando ben dieci reti. Insomma, l’operazione Osimhen ci sta sia dal punto di vista economico, sia da quello tecnico. E non dimentichiamo un altro aspetto: Napoli ha sempre avuto un debole per gli attaccanti tutta gioventù e fantasia. Victor è perfetto per far sognare la tifoseria partenopea".