Gazzetta - Real forte su Fabiàn, sul piatto un possibile erede di Callejon per convincere ADL

Il Real Madrid fa sul serio per Fabiàn e la sensazione è che il corteggiamento sia appena cominciato. Così scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che insiste nel riportare un forte pressing delle merengues per il centrocmpista classe '96. La rosea parla della possibile contropartita messa sul piatto dal club di Madrid per convincere De Laurentiis: "Il Real avrebbe messo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vazquez. Attaccante esterno, ormai 29enne, 18 partite e 3 reti nella stagione in corso prima dell’interruzione. Dunque non in una fase ascendente della sua carriera, ma se adeguatamente rivitalizzato potrebbe rivelarsi l’erede ideale di Callejon".