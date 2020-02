Gazzetta su Fabian: "Le voci sul Real lo avranno turbato. Pronti 80mln..."

Che bello il gol di Fabian Ruiz contro l'Inter, una perla che regala un pezzo di finale al Napoli. S’è parlato troppo, in questo periodo, del suo futuro - scrive La Gazzetta dello Sport - e non di quello che questo ragazzo può garantire alla squadra. Il quotidiano aggiunge: "Probabilmente, le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’avranno un tantino turbato, sapere che il Real Madrid sarebbe pronto a spendere 80 milioni per il suo cartellino, rappresenta un motivo d’orgoglio per lui che, peraltro, è anche un nazionale del suo Paese. Di futuro se ne riparlerà a tempo debito".