Gazzetta sul passaggio al 4-2-3-1: erede a sorpresa per Callejon?

Un nuovo modulo per il Napoli in vista della prossima stagione? Di questa possibilità si parla con insistenza negli ultimi giorni, ipotesi che anche La Gazzetta dello Sport in edicola sembra avallare. Ecco cosa scrive la rosea sul tema.

"L’indicazione più intrigante si è avuta dopo una decina di minuti, quando Mertens si è sistemato alle spalle di Osimhen a completare il tridente con Ciciretti e Younes. Sul piano tattico la novità è stata rilevante, Gattuso è partito subito con l’idea del 4-2-3-1, ovvero con quel modulo che gli consentirebbe di non mettere in competizione i due. I movimenti hanno funzionato e miglioreranno con il passar dei giorni. La linea del tridente alle spalle di Osimhen comprenderebbe Zielinski a destra che, all’occorrenza, potrebbe anche abbassarsi a dare man forte ai due mediani, ovvero Fabian e Demme"