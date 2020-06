Gazzetta sulla formazione: "Sicuri 3 cambi rispetto all'Inter, c'è solo un dubbio"

Saranno tre i sicuri cambi del Napoli in vista della sfida contro la Juventus: ci sarà Meret in porta, Mario Rui in difesa al posto di Hysaj a sinistra e Fabian Ruiz in mezzo al campo con Elmas che si accomoderà in panchina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'unico ballottaggio è quello che riguarderà Callejon e Politano per un posto nel tridente d'attacco. Contro l'Inter c'era l'italiano, stavolta a essere favorito è lo spagnolo.