Gazzetta sulla formazione: "Tutti confermati, c'è Mertens punta. Centrocampo classico"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Gattuso in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona. Non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alle ultime: Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui terzini, Zielinski a centrocampo con Demme e Fabian, Mertens centravanti. Solo panchina per Milik e Allan.