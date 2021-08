Genoa-Napoli, probabili formazioni CdS: c'è Elmas, Spalletti col falso 9

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti nella sfida di domenica contro il Genoa? Secondo il Corriere dello Sport, al posto dello squalificato Osimhen ci sarà Insigne da falso 9, con Lozano che tornerebbe dunque titolare sulla fascia sinistra e Politano dall'altro lato. Zielinski non sta ancora bene, per cui spazio ad Elmas in mediana. Per il resto sarà confermato l'undici visto col Venezia.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Insigne, Lozano