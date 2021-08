Genoa, rinforzo in difesa: a sfidare il Napoli un ex azzurro

C'è spazio anche per il mercato del Genoa sull'apertura odierna de Il Secolo XIX: "Genoa, è fatta per Maksimovic. Si stringe su Lammers e Caicedo", titola il quotidiano in taglio alto. Nuovo rinforzo per la difesa: arriva Maksimovic, svincolato dopo le ultime stagioni a Napoli. Ora tocca all'attacco: Preziosi tenta il doppio colpo da Atalanta e Lazio.