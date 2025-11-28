Gilmour verso l'intervento chirurgico, CdS: "Il giocatore ha questo orientamento"
Brutte notizie per il Napoli sul fronte infortuni, in particolare per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto confermato dal Corriere dello Sport, Billy Gilmour e la società azzurra stanno valutando concretamente l'ipotesi di ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che affligge lo scozzese dall'inizio di novembre.
Il centrocampista si è recato a Londra per un consulto specialistico e la tendenza è quella di procedere con l'operazione, soluzione che Gilmour sembra intenzionato a seguire. Se l'intervento venisse confermato, avverrebbe all'inizio della prossima settimana. I tempi di recupero stimati per questa tipologia di infortunio farebbero slittare il rientro in campo di Gilmour a gennaio, costringendo dunque Conte a rinunciare al giocatore per la restante parte dell'anno solare.
