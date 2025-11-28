Infortunio Meret, spunta la data del possibile ritorno in campo

Infortunio Meret, spunta la data del possibile ritorno in campoTuttoNapoli.net
Oggi alle 12:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Molto presto in casa Napoli si rivedrà anche il sereno in chiave infortuni. Non solo problemi, come Gilmour che potrebbe operarsi e che dovrebbe tornare solo a genniao. Qualcuno sta anche per tornare. Come Lukaku, ad esempio. Ma non solo.

"Meret vuole farcela per la Supercoppa, se poi non ci riuscirà tornerà per Cremonese-Napoli del 28 dicembre, l’ultimo impegno del 2025", si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. 