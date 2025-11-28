Spinazzola recupera per Roma, Tuttosport: ha chance anche da titolare

Il Napoli è pronto ad affrontare la Roma domenica all'Olimpico e Antonio Conte fa la conta dei disponibili. Uno in più sarà Leonardo Spinazzola, che dovrebbe far parte del gruppo che andrà in trasferta nella Capitale. A scriverlo è anche l'edizione di oggi di Tuttosport:

"Recupera Leonardo Spinazzola, che l’anno scorso trovò il suo unico gol proprio a Roma contro la sua ex squadra. Il coach salentino e il suo staff valuteranno attentamente le condizioni del numero 37, che potrebbe anche iniziare dal primo minuto nel 3-4-3, un modulo capace di esaltare gli esterni e sopperire alle assenze in mediana".