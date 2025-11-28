Il grande dubbio di Conte per la Roma: possibile novità in un reparto

Continua il lavoro di Antonio Conte in vista del prossimo delicato impegno contro la Roma. L'allenatore azzurro è orientato a ripartire dal modulo che ha dato segnali incoraggianti nelle ultime due uscite, il 3-4-2-1, ma non mancheranno le riflessioni sulla formazione titolare. Conte sta valutando attentamente le opzioni, con l'idea di inserire qualche novità tra gli undici iniziali. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

In questo senso, si fa strada la possibile candidatura di Politano per una maglia da titolare, sebbene la concorrenza non manchi. Al momento, infatti, uomini come Neres e Lang sembrano essere tra i più in forma e godono della massima considerazione da parte del tecnico. Conte ha ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi e definire l'assetto migliore per affrontare i giallorossi e dare continuità al percorso di crescita della squadra.