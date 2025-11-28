4 gol in 6 partite, un ultimo graffio e poi il buio: Hojlund, ora il gol è un problema

Contro la Roma toccherà ancora a Rasmus Hojlund agire al centro dell'attacco. E sul danese si è soffermato oggi La Gazzetta dello Sport: "Roma-Napoli è un crocevia, cinquantaquattro giorni oggi (e saranno cinquantasei domenica) senza mai riuscire a far riemergere il vero Hojlund, lucido e cinico, elegante e sgargiante, quattro reti per presentarsi nelle sue prime sei partite, un graffio a Firenze, poi il buio.

A Hojlund più che agli altri sta mancando De Bruyne, la capacità di verticalizzare a campo largo (come contro lo Sporting) del belga, quella fusione naturale tra due talenti a cui basta uno sguardo per suggerire il passaggio e un altro per trasformarlo in felicità".