Gli esterni del Bologna volano: ad Orsolini capocannoniere... manca solo il Napoli

Il Bologna vuole battere il Napoli per avvicinare la vetta e mettere un timbro di ulteriore qualità dentro un altro campionato per ora in Business Class. Il Napoli in particolare è l'obiettivo del capocannoniere del campionato e del Bologna: Riccardo Orsolini in carriera ha segnato a tutte le big. Tutte. Tranne il Napoli, ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport:

Orsolini ha segnato a tutte le altre big (3 all'Inter, 2 al Milan, Lazio, Roma e Juventus) e conserva una vena realizzativa straordinaria: nel primo anno di Italiano, una stagione fa, 17 gol totali, record assoluto. E oggi è capocannoniere del campionato assieme a Calhanoglu (5 gol) e lo è ovviamente del Bologna, club nel quale probabilmente avrà l’onore di diventare una bandiera visto che è in ballo un allungamento di contratto fino al 2029 (con opzione 2030).