Guerra sul Maradona inutile, ADL chiaro: solo con entrate nuovo stadio si può crescere
L’ha toccata piano Aurelio De Laurentiis, scrive Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma in merito all’uscita del presidente del Napoli alla Bocconi sul Maradona. Il suo pensiero lo si conosce da tempo e proprio non riesce a condividere lo stadio col Comune. Avrebbe voluto la proprietà per renderlo di livello altissimo, poi aveva individuato la zona di Poggioreale ma c’è stata la protesta degli operatori del Caramanico. ADL vorrebbe uno stadio modello Premier per incassare di più e migliorare la qualità della rosa.
Il Maradona gli porta in cassa pochissimi soldi, circa 3mln a partita, e non c’è partita contro Inter e Milano. Se si continua così con una guerra tra le parti - scrive Caiazza - il Maradona resterà sempre un cesso ed altrove non verrà mai costruito un altro impianto. Ad ADL servono altre entrate per alzare il livello. Dopo aver festeggiato due Scudetti, potesse sfruttare anche uno stadio all’avanguardia allora si potrebbe puntare anche a trofei internazionali. Le offese non cambiano le cose, ma rendono gli animi più aspri.
