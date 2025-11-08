Da Bologna protestano: "Rosso ingiusto, stanchi col Napoli dopo 64 ore e 2 giorni in meno!"

A Bologna si discute ancora del rosso nell'ultima gara contro il Brann. Oltre ad essere una clamorosa ingiustizia per un intervento solo da giallo, scrive quest'oggi il Corriere di Bologna, l’espulsione di Lykogiannis finirà per condizionare due partite e non solo una. Il Bologna ha dominato anche in 10, creando diverse occasioni importanti per vincere, ma comporterà un effetto anche sul big-match con il Napoli di domani pomeriggio:

"Quei settanta minuti tondi giocati in inferiorità numerica non sono certo il modo migliore per approcciare la gara più difficile del ciclo che si sta chiudendo. La squadra ha speso tanto, sul piano nervoso e sul piano fisico, per reagire a quel rosso e per mettere in campo una prova tutto sommato dominante: una fatica che domani si farà sentire e probabilmente condizionerà anche le scelte di formazione di Italiano. I quattro difensori e Ferguson hanno giocato l’intera gara, Cambiaghi e Bernardeschi hanno giocato 52 minuti dieci contro undici, Castro e Moro 59, Miranda praticamente tutti i 70".

Un dispendio importante per il Bologna alle prese - si legge - con la finestra minima di 64 ore tra il fischio finale di Europa League e l’impegno di campionato, avendo giocato alle 21 di giovedì e tornando in campo alle 15 della domenica. Inoltre, il Napoli ha due giorni e un paio d’ore di vantaggio rispetto al Bologna sul piano del riposo, avendo giocato con l’Eintracht nel primo slot di Champions, alle 18.45 del

martedì.