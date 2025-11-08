Conte, numeri allarmanti: esterni a 0 gol e nessuno in Top 30 per tiri in porta

La gara di Bologna dirà già tanto sulle ambizioni del Napoli che guida la serie A, ma che occupa la 24esima posizione in Champions League, l’ultimo posto utile per i playoﬀ. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, raccontando che "sembra un paradosso, ma lo storico di Conte conferma questa diﬀerenza abissale: in Serie A, ha vinto 158 partite su 236 (media punti di 2,24 a gara ed una percentuale di vittoria del 67%), mentre in Champions solo 16 su 46 (1,37 punti di media e la percentuale di successi scende al 34%)".

Ed in questo senso novembre metterà gli azzurri a dura prova. Per ora, dopo 14 gare, lo score dice che il Napoli l'anno scorso aveva segnato 5 gol in più, con una percentuale realizzativa superiore del 14%. Le assenze contano, ma non spiegano tutto e "bisogna rivitalizzare gli esterni, tutti a quota 0 gol, incidono poco e quasi mai arrivano al tiro: Neres occupa - addirittura - la posizione numero 219 in Serie A tra i calciatori con la media tiri in porta a partita, Politano è 148° Elmas 83° e Lang 69°. Se stringiamo il cerchio solo agli esterni del campionato italiano, il dato resta allarmante: Politano occupa la posizione numero 33 e Neres 44".