Lukaku, serve ancora tempo: Conte deve prima completare una missione con Hojlund
Romelu Lukaku da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per rientrare il prima possibile dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco dal 14 agosto scorso. Su Big Rom, su Rasmus Hojlund e in generale sull'attacco si è soffermato oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Servirà ancora tempo per rivedere in campo Lukaku, che è rientrato nello spogliatoio e si sta allenando da solo a Castel Volturno, con la speranza di recuperare almeno per la Supercoppa.
In attesa di Big Rom, la missione è riportare Højlund ai livelli di rendimento espressi prima della sosta. Il Bologna ha un’identità aggressiva, baricentro alto nel pressing: le caratteristiche del centravanti danese nell’attacco alla profondità possono essere una risorsa preziosa per far male alla difesa della squadra di Italiano, tornato in panchina dopo la polmonite".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro