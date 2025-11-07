Lukaku, serve ancora tempo: Conte deve prima completare una missione con Hojlund

vedi letture

Romelu Lukaku da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per rientrare il prima possibile dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco dal 14 agosto scorso. Su Big Rom, su Rasmus Hojlund e in generale sull'attacco si è soffermato oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Servirà ancora tempo per rivedere in campo Lukaku, che è rientrato nello spogliatoio e si sta allenando da solo a Castel Volturno, con la speranza di recuperare almeno per la Supercoppa.

In attesa di Big Rom, la missione è riportare Højlund ai livelli di rendimento espressi prima della sosta. Il Bologna ha un’identità aggressiva, baricentro alto nel pressing: le caratteristiche del centravanti danese nell’attacco alla profondità possono essere una risorsa preziosa per far male alla difesa della squadra di Italiano, tornato in panchina dopo la polmonite".