Infortuni Napoli, le ultime sulle condizioni di Spinazzola e Gilmour verso Bologna

Domani il Napoli è di scena a Bologna contro una delle squadre più in forma del campionato, imbattuta al Dall’Ara e reduce da un secondo tempo di gran- de livello contro il Brann, in cui ha dominato il campo nonostante l’inferiorità numerica. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Conte dovrebbe optare per le certezze confermando la stessa formazione della sfida contro l’Eintracht con Elmas e Gutierrez sulla catena di sinistra.

Politano dovrebbe essere confermato, Neres e Noa Lang sono delle potenziali armi a gara in corso così come Lucca che era squalificato in Champions League. Spinazzola e Gilmour sono invece out anche per la trasferta di Bologna, non hanno ancora recuperato dalla pubalgia che li ha fermati nella sfida contro l’Eintracht Francoforte. Si aggiungono quindi agli indisponibili Meret, Lukaku e De Bruyne.