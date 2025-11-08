"Il Maradona è un semi-cesso", ma il Comune non replica e va avanti col suo progetto

"L’attuale stadio del Napoli è un semi-cesso", così Aurelio De Laurentiis nuovamente contro il Maradona — e indirettamente -, contro il Comune di Napoli, proprietario dell’impianto, Aurelio De Laurentiis, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno dopo le parole del numero uno del club partenopeo al 'Football Business Forum' all’Università Bocconi di Milano. Un nuovo pesantissimo affondo contro il Comune di Napoli, che invece ha puntato tutto sulla struttura di Fuorigrotta, candidandola formalmente per gli Europei del 2032 e chiedendo alla Regione Campania 200 milioni.

De Laurentiis invece lavora ad un progetto per uno stadio a Napoli Est, nella zona del mercato del Caramanico, poco distante dal Centro direzionale. Progetto che non incontra i favori del Comune, che comunque è solo uno dei proprietari dei suoli mentre il Comune ha incassato un consenso bipartisan sul futuro del Maradona sia da Edmondo Cirielli che da Roberto Fico. A Napoli c'è solo il Napoli a differenza di altre città e ADL - si legge - vorrebbe essere sostenuto maggiormente dalle istituzioni che a loro volta non possono fare a meno di puntare sul Maradona, anche per una questione di tempi, per la candidatura ad Euro 2032. Dal Comune non arrivano repliche, almeno da parte del sindaco, che ha inserito la ristrutturazione dello stadio Maradona nell’'Agenda Napoli'.