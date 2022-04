Gli stereotipi su Spalletti: mette il capobanda nel retrobottega, parte forte e non arriva mai

Luciano Spalletti è nell'immaginario collettivo un allenatore bravo, preparato, tra i migliori del campionato, ma al contempo uno che non vince mai.

Luciano Spalletti è nell'immaginario collettivo un allenatore bravo, preparato, tra i migliori del campionato, ma al contempo uno che non vince mai. Almeno mai grossi titoli. A scriverlo è Il Giornale: "Si vive di stereotipi, Spalletti è quello che parte forte e non arriva mai, prende il capobanda e lo scaraventa nel retrobottega, ma ha l’antidoto, riesce a estraniarsi dal passato e si catapulta nel futuro, il presente in fondo è banale e così i suoi simpatici detrattori picchiano giù duro: parte forte perché ha paura di essere esonerato dopo poche giornate".