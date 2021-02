Granada-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: Gattuso col 4-3-3, Martinez col 4-5-1

Scelte di formazione praticamente obbligate per Rino Gattuso in vista dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il Granada. Solo dodici calciatori di movimento (di prima squadra) a disposizione e la possibilità di far riposare soltanto Zielinski e Bakayoko. Al loro posto spazio ad Elmas e Lobotka in questo che, secondo Tuttosport, sarà un 4-2-3-1. Dall'altro lato, invece, Diego Martinez dovrebbe disporre gli andalusi col 4-5-1. Ecco le probabili formazioni secondo il quotidiano piemontese.

GRANADA (4-5-1): Rui Silva, Foulquier, Duarte, German, Neva; Puertas, Gonalons, Montoro, Herrera, Machis; Molina

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Makismovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne