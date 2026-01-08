Gutierrez bocciato dai quotidiani: "Difende male, molle in marcatura"

vedi letture

Male Miguel Gutierrez contro l'Hellas. Grande difficoltà per l'esterno che a sinistra si è visto poche volte. Voti bassi in pagella sui quotidiani.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Difende male e non si fa vedere davanti. Prova le entrate in mediana, ma i compagni spesso lo ignorano. Cambio inevitabile".

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport

"Troppo molle in marcatura, non trova mai la spinta ed è impreciso in rifinitura. Colpevole sul primo gol. Si fa sorprendere sull’asse da Niasse e Bradaric".

Voto 5 per Tuttonapoli

"Ha una grande occasione dal primo minuto, ma non la sfrutta. Spesso in ritardo e non è incisivo quando deve mettere in mezzo palloni dal fondo".