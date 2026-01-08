Gutierrez bocciato dai quotidiani: "Difende male, molle in marcatura"
TuttoNapoli.net
Male Miguel Gutierrez contro l'Hellas. Grande difficoltà per l'esterno che a sinistra si è visto poche volte. Voti bassi in pagella sui quotidiani.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Difende male e non si fa vedere davanti. Prova le entrate in mediana, ma i compagni spesso lo ignorano. Cambio inevitabile".
Voto 4,5 per il Corriere dello Sport
"Troppo molle in marcatura, non trova mai la spinta ed è impreciso in rifinitura. Colpevole sul primo gol. Si fa sorprendere sull’asse da Niasse e Bradaric".
Voto 5 per Tuttonapoli
"Ha una grande occasione dal primo minuto, ma non la sfrutta. Spesso in ritardo e non è incisivo quando deve mettere in mezzo palloni dal fondo".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
3 Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
4 Gazzetta boccia Marchetti-Marini: "Buongiorno colpito al collo, è fallo! Giusto annullare gol Hojlund"
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com