Higuain dice addio al calcio? Gazzetta: "Un problema psicologico gli ha tolto la serenità"

Gonzalo Higuain starebbe pensando ad appendere le scarpette al chiodo a soli 33 anni. La notizia è stata lanciata dal Sun e oggi ne parla anche La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex Napoli avrebbe un problema di natura psicologica che non gli permette di giocare serenamente, di allenarsi con costanza, di svolgere al meglio il suo lavoro: la scomparsa della madre.

Il quotidiano rosa si rifà ad una vecchia intervista del Pipita: "Dopo la morte di mia mamma sono crollato psicologicamente. Lei era tutto per me ed è impossibile che la sua scomparsa non influisca sulle mie prestazioni. A volte si dice che in campo ti dimentichi tutto, ma non è così. Sono affondato psicologicamente, per quindici giorni non ho fatto praticamente niente e quando poi sono tornato ad allenarmi non ero più al livello di prima".