Higuain in fuga dalla Juve: può finire nella MLS

Gonzalo Higuain è sempre più lontano da una conferma nella Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pipita, attualmente in Argentina tra le apprensioni per la madre malata e quelle per la situazione in Italia, aveva pensato addirittura di ritardare il rientro, ma ai bianconeri non ha fatto pervenire comunicazioni in merito e il tecnico Maurizio Sarri ha bisogno di lui per terminare la stagione. Una volta finita però, il suo contratto da 7,5 milioni di euro fino al 2021 sarà un peso non da poco e di segnali per il rinnovo non ne sono arrivati. Più di un ritorno al River Plate, è la California la destinazione più semplice per l'attaccante, con i Los Angeles Galaxy pronti a investire su di lui e la Juve pronta ad accompagnarlo in questa scelta con l'intento, nel frattempo, di trovare un degno sostituto.