Hojlund bocciato dai quotidiani: "De Bruyne gli manca più che agli altri..."

vedi letture

Non di certo una grande prestazione, quella di Rasmus Hohlund. Contro il Como il centravanti del Napoli ha fatto fatica a incidere e rendersi pericoloso. Una prova da 5 per La Gazzetta dello Sport: "De Bruyne gli manca più che agli altri, per come lo mandava in porta. Fa ammonire Smolcic, una chance buttata". Si accorda il Corriere dello Sport: "La 100esima presenza nei 5 campionati top d'Europa è scarna. Nell'ombra di Carlos. Il primo e unico tiro all'80' su cross di Politano: telefonata di testa a Butez".

Voto 5 anche per Tuttosport e Il Mattino: "Diego Carlos, subentrato quasi subito a Kempf, usa le maniere forti per non consentirgli la partenza in profondità. Si vede veramente poco: sia per colpe sue nella ricerca dello spazio, sia per la qualità della squadra di Fabregas nel coprire gli spazi. Perde quasi tutti i duelli".