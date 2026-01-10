Hojlund contro l'abbondanza di Chivu, Cds: "Ma il Napoli ha 7 vite come Conte"

Che differenza tra i giocatori a disposizione per Chivu e Conte. Il tecnico del Napoli sta preparando la partita con il solo Hojlund al massimo della condizione psicofisica in attacco, scrive il Corriere dello Sport raccontando dell'ex Lukaku fermo da agosto e Lucca in uscita dopo un girone mai convincente, oltre a Neres, il vero partner di Rasmus, ancora in forte dubbio dopo l’infortunio alla caviglia sinistra di sei giorni fa contro la Lazio.

Chivu, invece, ha solo il comodo imbarazzo dell’abbondanza: "Può scegliere la coppia del suo 3-5-2 pescando tra Lautaro, Marcus Thuram, Pio Esposito e Bonny; e se anche sbagliasse in partenza, avrebbe tanti correttivi collaudati per rimediare. Se consideriamo che finora, a parità di reti subite (15), la sostanziale differenza dei numeri di Inter e Napoli in campionato sta tutta nella produzione dei gol (40 contro 28), la risoluzione dell’immagine degli attacchi è 4K. Quattro contro uno. Hojlund contro tutti. Ma anche il più irriducibile diffidente verso Conte deve arrendersi all’evidenza: il Napoli ha dimostrato di avere sette vite, esattamente come il suo allenatore".