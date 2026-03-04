Lobotka si ferma, prevarrà la prudenza. Gazzetta: "Ciò equivale ad esclusione certa"
Dopo alcune buone notizie sul fronte dei recuperi, arriva infatti un nuovo problema che riguarda uno dei giocatori più importanti dello scacchiere di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli rischia di dover rinunciare al suo regista: “Per due pronti al rientro, un altro che si ferma. E non uno qualsiasi. Il Napoli perde ancora il suo faro: Stanislav Lobotka è a serio rischio per l’anticipo di venerdì sera contro il Toro”.
Il centrocampista slovacco avrebbe accusato un problema muscolare che mette fortemente in dubbio la sua presenza nella prossima gara di campionato.
Come spiega il quotidiano: “Nulla di grave, ma sufficiente per dire che difficilmente potrà essere a disposizione dopodomani”. Si tratta di un sovraccarico muscolare, una situazione che lo staff tecnico e medico preferisce gestire con la massima cautela, anche alla luce dei numerosi problemi fisici che hanno segnato la stagione azzurra: “Il centrocampista slovacco ha accusato un fastidio muscolare, un sovraccarico che Conte e lo staff sanitario vogliono gestire con prudenza”.
La linea scelta dal club è quindi quella della prudenza assoluta per evitare ricadute: “Nessun rischio, che in questo caso equivale praticamente a un’esclusione certa”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
