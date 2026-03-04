McTominay va verso il quinto forfait di fila: le ultime su Scott
In vista della sfida contro il Torino, uno dei casi più delicati riguarda Scott McTominay, ancora alle prese con un problema fisico che ne rallenta il pieno recupero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione del centrocampista scozzese resta in bilico. Il quotidiano scrive infatti:
“In bilico resta anche McTominay. Lo scozzese si allena con il gruppo, ma nessuno intende accelerare”.
Lo staff tecnico guidato da Antonio Conte preferisce infatti adottare la massima prudenza per evitare ricadute
“Tornerà solo quando si sentirà pronto, quando il dolore al tendine del gluteo che l’ha bloccato dopo il primo tempo della trasferta di Genova non gli darà più fastidio”. Per questo motivo la sua presenza contro il Torino resta tutt’altro che certa. L’eventuale assenza rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà per il Napoli, già alle prese con diversi stop muscolari nelle ultime settimane. Come conclude il Corriere dello Sport: “Dovesse mancare anche venerdì sera, sarebbe il quinto forfait di fila”.
