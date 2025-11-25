Hojlund e Rrahmani, notizie incoraggianti dall'ultimo allenamento

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dall’ultimo allenamento sono arrivate indicazioni molto incoraggianti sulle condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Il difensore e il centravanti del Napoli hanno dato risposte convincenti e, salvo sorprese, partiranno entrambi dal primo minuto nella sfida di Champions contro il Qarabag.

“Hojlund sta bene ed è pronto, proprio come aveva assicurato Conte. E lo stesso vale per Rrahmani: le sostituzioni con l’Atalanta nel secondo tempo erano semplicemente dettate dalla necessità di gestire le energie dopo gli impegni con le nazionali e in vista dei prossimi appuntamenti del Napoli”, si legge sul quotidiano.