Conte ha centrato il bersaglio: spunta un gesto eloquente con l'Atalanta

Le forti parole utilizzate da Antonio Conte nel post-partita di Bologna hanno raggiunto l'obiettivo sperato, fungendo da vera e propria scossa emotiva per l'ambiente Napoli. Nonostante i giorni successivi non siano stati semplici – con il presidente Aurelio De Laurentiis impegnato a ricucire lo strappo e a smentire via social le voci di dimissioni – La Gazzetta dello Sport conferma che lo sfogo dell'allenatore ha centrato il bersaglio.

La risposta è arrivata in campo, netta e convincente, nel 3-1 rifilato all'Atalanta. Il tecnico salentino, infatti, voleva toccare i suoi uomini nell'orgoglio e richiamarli alla responsabilità. Contro i bergamaschi si è visto, specialmente nel primo tempo, un Napoli inedito per questa stagione: cattivo, attento e unito. La vittoria contro l'Atalanta non è solo un successo di classifica, ma la dimostrazione che la squadra ha finalmente raccolto la provocazione di Conte, ritrovando lo spirito che si era smarrito.